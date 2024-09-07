Драматичная эскалация: в Белом доме прокомментировали информацию о передаче Ираном ракет России

США ранее предупреждали об углублении оборонного партнерства между Россией и Ираном

В администрации действующего президента США Джозефа Байдена заявили, что если информация о передаче Ираном баллистических ракет правдива – это "драматичная эскалация". Это будет означать усиление поддержки Ираном военной агрессии России в Украине.

Об этом заявил спикер Совета национальной безопасности Белого дома Шон Саветт, сообщает информационное агентство Reuters. Саветт заявил, что США, мол, "озабочены этими сообщениями".

"Любая передача иранских баллистических ракет России будет означать драматичную эскалацию поддержки Ираном агрессивной войны России против Украины", — заявил он, комментируя новости, обнародованные мировыми СМИ.

По словам чиновника, США ранее предупреждали об углублении оборонного партнерства между Россией и Ираном, набравшим обороты с начала полномасштабной войны России против Украины. Правда, Саветт не сказал, собираются ли США что-либо делать с этим партнерством.

Еще один чиновник правительства США на условиях анонимности сказал информагентству, что Вашингтон "внимательно следит" за всеми потенциальными перемещениями ракет из Ирана в Россию. США делают это, поскольку раньше вместе с ЕС обещали "последствия" для Ирана, если он решится передать россиянам ракеты.

Как писал "Телеграф", 6 сентября стало известно, что Иран все же передал России партию баллистических ракет. Скорее всего, это оружие малой дальности действия. Тегеран отправил баллистические ракеты малой дальности в Россию. Этот шаг даст России еще один мощный военный инструмент для использования в войне против Украины.

"Телеграф" говорил, что Иран может поставить России баллистические ракеты класса "земля-земля" дальностью свыше 300 км и даже до 700 км. Хотя раньше, опасаясь дальнейших санкций и международной изоляции, страна воздерживалась от передачи огромных запасов высокоточных ракет России.