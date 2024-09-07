Скільки цивільних українців росіяни вбили протягом серпня: в ООН назвали сумну цифру

Серпень став другим за кількістю жертв серед цивільного населення місяцем 2024 року

Російські окупанти протягом серпня 2024 року вбили 184 цивільних мешканці України, ще 856 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Окрім того, окупанти ракетними та дроновими ударами зруйнували багато житлових помешкань та цивільної інфраструктури.

Про це сказано у звіті Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні за серпень. Відзначається, що серпень став другим за кількістю жертв серед мирного населення України місяцем 2024 року; зокрема, тільки з 26 серпня російські удари вбили 64 та поранили 392 цивільні особи.

"Потужні ракети та бомби завдали ударів по населених пунктах, вбиваючи та завдаючи поранень мирним жителям по всій країні. Цілеспрямовані атаки на українську електроенергетичну інфраструктуру знову спровокували тривалі загальнонаціональні відключення електроенергії, а нещодавні атаки знищили або пошкодили лікарні, школи, супермаркети та критичну енергетичну інфраструктуру", – повідомив голова ММПЛУ Даніель Белл.

Зазначимо, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що нині Росія змінює тактику ракетних ударів по Україні. Крім того, ворог може підвищувати градус ескалації. Саме тому окупанти обрали тактику свідомих ударів тільки по цивільному населенню.

Нагадаємо, під час чергової ракетної атаки ворога по Україні найбільше постраждав Львів. У місті пошкоджено десятки будинків, є загиблі та поранені, а їх кількість невблаганно зростає.