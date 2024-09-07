Сколько гражданских украинцев россияне убили за август: в ООН назвали печальную цифру

Август стал вторым по количеству жертв среди гражданского населения месяцем 2024 года

Российские оккупанты в течение августа 2024 года убили 184 гражданских жителя Украины, еще 856 человек получили ранения разной степени тяжести. Кроме того, оккупанты ракетными и дроновыми ударами разрушили многие жилые помещения и гражданскую инфраструктуру.

Об этом говорится в отчете Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине за август. Отмечается, что август стал вторым по количеству жертв среди мирного населения Украины месяцем 2024; в частности, только с 26 августа российские удары убили 64 и ранили 392 гражданских лица.

"Мощные ракеты и бомбы нанесли удары по населенным пунктам, убивая и нанося ранения мирным жителям по всей стране. Целенаправленные атаки на украинскую электроэнергетическую инфраструктуру снова спровоцировали длительные общенациональные отключения электроэнергии, а недавние атаки уничтожили или повредили больницы, школы, супермаркеты и критическую энергетическую инфраструктуру", – сообщил глава ММПЧУ Даниэль Белл.

Отметим, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что сейчас Россия меняет тактику ракетных ударов по Украине. Кроме того, враг может повышать градус эскалации. Именно поэтому оккупанты выбрали тактику сознательных ударов только по гражданскому населению.

Напомним, во время очередной ракетной атаки врага по Украине больше всего пострадал Львов. В городе повреждены десятки домов, есть погибшие и раненые, а их количество неумолимо растет.