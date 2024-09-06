Україну очікує велика поставка зброї: які країни та що пообіцяли на Рамштайні

Будуть не тільки танки Leopard

У п'яницю, 6 вересня, відбулось чергове засідання "Рамштайну", на якому, окрім пакета військової допомоги на суму 250 мільйонів доларів, Україні низка країн виділила зброю. Зокрема, йдеться про танки Leopard та артилерійські установки Panzerhaubitze.

Як зазначає Bild, Німеччина у співпраці з Данією та Нідерландами передасть Україні ще 77 танків Leopard 1a5.

До того ж Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що ФРН поставить нашій країні ще 12 самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000 за 150 млн євро.

У 2024 році Україна отримає шість сучасних артилерійських гармат з дальністю понад 30 кілометрів, вони будуть доставлені на базу ВПС США в Рамштайні. А ще шість — наступного року.

Зауважимо, що вже відомо попередні результати "Рамштайну". Вони наступні:

США виділять новий пакет військової допомоги Україні на 250 мільйонів доларів;

Німеччина, Данія та Нідерланди передадуть Україні ще 77 танків Leopard 1a5;

Канада надасть велику партію двигунів для некерованих авіаційних ракет та 1300 боєголовок до них;

Німеччина поставить Україні ще 12 самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000;

Єврокомісія виділила Україні 40 мільйонів євро для енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав надати Україні якмога більше допомоги в такий важкий час у війні з Росією.

Раніше "Телеграф" розповідав, що президент США Джо Байден шукає спосіб передати Україні мільярди до дедлайну.