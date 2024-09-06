Украину ожидает большая поставка оружия: какие страны и что пообещали на Рамштайне
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Будут не только танки Leopard
В пьяницу, 6 сентября, состоялось очередное заседание "Рамштайна", на котором кроме пакета военной помощи на сумму 250 миллионов долларов Украине ряд выделил оружие. В частности, речь идет о танках Leopard и артиллерийских установках Panzerhaubitze.
Как отмечает Bild, Германия в сотрудничестве с Данией и Нидерландами передаст Украине еще 77 танков Leopard 1a5.
К тому же Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ФРГ поставит нашей стране еще 12 самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000 за 150 млн евро.
В 2024 году Украина получит шесть современных артиллерийских установок с дальностью более 30 километров, они будут доставлены на базу ВВС США в Рамштайне. А еще шесть – в следующем году.
Заметим, что уже известны предварительные результаты "Рамштайна". Они следующие:
- США выделят новый пакет военной помощи Украине на 250 миллионов долларов;
- Германия, Дания и Нидерланды передадут Украине еще 77 танков Leopard 1a5;
- Канада предоставит большую партию двигателей для неуправляемых авиационных ракет и 1300 боеголовок к ним;
- Германия поставит Украине еще 12 самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000;
- Еврокомиссия выделила Украине 40 миллионов евро для энергетической инфраструктуры.
Напомним, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал предоставить Украине как можно больше помощи в столь тяжелое время в войне с Россией.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что президент США Джо Байден ищет способ передать Украине миллиарды до дедлайна.