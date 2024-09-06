Украину ожидает большая поставка оружия: какие страны и что пообещали на Рамштайне

Будут не только танки Leopard

В пьяницу, 6 сентября, состоялось очередное заседание "Рамштайна", на котором кроме пакета военной помощи на сумму 250 миллионов долларов Украине ряд выделил оружие. В частности, речь идет о танках Leopard и артиллерийских установках Panzerhaubitze.

Как отмечает Bild, Германия в сотрудничестве с Данией и Нидерландами передаст Украине еще 77 танков Leopard 1a5.

К тому же Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ФРГ поставит нашей стране еще 12 самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000 за 150 млн евро.

В 2024 году Украина получит шесть современных артиллерийских установок с дальностью более 30 километров, они будут доставлены на базу ВВС США в Рамштайне. А еще шесть – в следующем году.

Заметим, что уже известны предварительные результаты "Рамштайна". Они следующие:

США выделят новый пакет военной помощи Украине на 250 миллионов долларов;

Германия, Дания и Нидерланды передадут Украине еще 77 танков Leopard 1a5;

Канада предоставит большую партию двигателей для неуправляемых авиационных ракет и 1300 боеголовок к ним;

Германия поставит Украине еще 12 самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000;

Еврокомиссия выделила Украине 40 миллионов евро для энергетической инфраструктуры.

Напомним, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал предоставить Украине как можно больше помощи в столь тяжелое время в войне с Россией.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что президент США Джо Байден ищет способ передать Украине миллиарды до дедлайна.