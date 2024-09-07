Важка втрата: що відомо про загиблих внаслідок трагедії у Полтаві (фото)

Серед них є контрактники, добровольці та мобілізовані

Зранку 3 вересня росіяни двома ракетами вдарили по Інституту зв’язку у Полтаві, коли там перебували військові. За останніми даними, загинуло 55 людей, ще — 328 зазнали поранень. Жертв чергового звірства росіян ховають в різних куточках України.

"Телеграф" розповідає про деяких героїв, яких росіяни вбили у Полтаві. Україна прощається зі своїми захисниками.

Олександр Безсмертний, Буча

Чоловік проходив військову підготовку у Полтаві та отримав тяжке поранення під час удару росіян по Інституту зв’язку. У Олександра залишилися маленька донечка, дружина, мама та брат.

Михайло Братасюк, Хмельницька область

Життя жителя села Кустівці Шепетівського району Хмельницької області 1995 року народження також забрала російська ракета під час удару по Полтаві 3 вересня. Михайло Братасюк був радіотелефоністом польового центру зв‘язку та перебував на навчанні. Його провели в останню путь 6 вересня.

Олександр Ціпло, Канівська громада

Під час удару по Полтаві загинув житель села Пекарі Олександр Ціпло, він проходив військову службу за контрактом. Олександр старшим водієм-електриком польового вузла зв’язку (навчального) навчально-тренувального комплексу військової частини, старшим солдатом. Йому було 26 років. У героя залишилися мама, батько, брати та сестра. Рідний брат воїна, Сергій Голдиш брав участь у АТО/ООС, пережив полон і навіть втратив око, боронячи Україну.

Сергій Ратушняк, Кам'янець-Подільський

Під час удару по Інституту зв'язку у Полтаві загинув камʼянчанин Сергій Ратушняк. Чоловік був мобілізований у липні та проходив військову службу на посаді зв'язківця. За словами друзів та колег з Камʼянець-Подільського ліцею, Сергій був людиною, яка жила в гармонії не тільки з собою, а й зі всім світом.

"Він не лукавив, бо був правдолюбом, він завжди усміхався, бо був закоханим у життя, він ніс добро щодня, бо по-іншому не вмів…", — згадують друзі.

Ростислав Турянин, Свалява

Під час обстрілів у Полтаві загинув свалявчанин Ростислав Турянин. На момент загибелі йому був 31 рік. Чоловік пішов захищати Україну добровольцем ще у березні 2022 року.

Мирослав Діанич, Свалява

Життя ще одного захисника зі Сваляви також обірвала російська ракета у Полтаві. Поховання героя відбудеться 7 жовтня, прощання з ним та його земляком Ростиславом Туряниним пройде у Греко-католицькому храмі Різдва Пресвятої Богородиці у Сваляві.

Олександр Равський, Острог

Під час того ж удару загинув житель Острога Олександр Равський, йому було лише 26 років. Церемонія поховання героя відбудеться в суботу, 7 вересня.

Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф", президент України Володимир Зеленський пояснив, що ракета під час атаки на Полтаву 3 вересня летіла близько трьох хвилин. Росіяни ретельно прорахували свій удар, щоб ніхто не встиг сховатись.