Тяжелая потеря: что известно о погибших в результате трагедии в Полтаве (фото)

Среди них есть контрактники, добровольцы и мобилизованные

Утром 3 сентября россияне двумя ракетами ударили по Институту связи в Полтаве, когда там находились военные. По последним данным, погибли 55 человек, еще — 328 получили ранения. Жертв очередного зверства россиян хоронят в разных уголках Украины.

"Телеграф" рассказывает о некоторых героях, которых россияне убили в Полтаве. Украина прощается со своими защитниками.

Александр Бессмертный, Буча

Мужчина проходил военную подготовку в Полтаве и получил тяжелое ранение при ударе россиян по Институту связи. У Александра остались маленькая дочь, жена, мама и брат.

Михаил Братасюк, Хмельницкая область

Жизнь жителя села Кустовцы Шепетовского района Хмельницкой области 1995 года рождения также унесла российская ракета во время удара по Полтаве 3 сентября. Михаил Братасюк был радиотелефонистом полевого центра связи и находился на учебе. Его провели в последний путь 6 сентября.

Александр Ципло, Каневская община

При ударе по Полтаве погиб житель села Пекари Александр Ципло, он проходил военную службу по контракту. Александр был старшим водителем-электриком полевого узла связи (учебного) учебно-тренировочного комплекса воинской части, старшим солдатом. Ему было 26 лет. У героя остались мама, отец, братья и сестра. Родной брат воина Сергей Голдыш принимал участие в АТО/ООС, пережил плен и даже потерял глаз, защищая Украину.

Сергей Ратушняк, Каменец-Подольский

При ударе по Институту связи в Полтаве погиб каменчанин Сергей Ратушняк. Мужчина был мобилизован в июле и проходил военную службу в должности связного. По словам друзей и коллег из Каменец-Подольского лицея, Сергей был человеком, который жил в гармонии не только с собой, но и со всем миром.

"Он не лукавил, потому что был правдолюбом, он всегда улыбался, потому что был влюблен в жизнь, он нес добро каждый день, потому что по-другому не умел…", — вспоминают друзья.

Ростислав Турянин, Свалява

При обстреле в Полтаве погиб свалявчанин Ростислав Турянин. На момент гибели ему был 31 год. Мужчина пошел защищать Украину добровольцем еще в марте 2022 года.

Мирослав Дианич, Свалява

Жизнь еще одного защитника из Свалявы также оборвала российская ракета в Полтаве. Похороны героя пройдут 7 октября, прощание с ним и его земляком Ростиславом Туряниным пройдет в Греко-католическом храме Рождества Пресвятой Богородицы в Сваляве.

Александр Равский, Острог

Во время того же удара погиб житель Острога Александр Равский, ему было всего 26 лет. Церемония похорон героя состоится в субботу, 7 сентября.

Напомним, как сообщал Телеграф, президент Украины Владимир Зеленский пояснил, что ракета во время атаки на Полтаву 3 сентября летела около трех минут. Россияне тщательно просчитали свой удар, чтобы никто не успел спрятаться.