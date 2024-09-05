Медсестры плакали в операционных: полтавские врачи ведут борьбу за жизнь раненых в результате двойного ракетного удара

К сожалению, цифра погибших в результате двойного ракетного удара по военному учебному центру связи в Полтаве, который россияне нанесли утром 3 сентября, ежедневно увеличивается. На 14:00 5 сентября она достигла 55 — еще двое пострадавших за последние сутки скончались в больницах. Больше всего смертей среди вывезенных из ада — 14 — пришлось на первые сутки после трагедии. А количество пострадавших достигло 328 человек. Аварийно-спасательные работы на месте попадания завершены.

Четверо пациентов скончались в Полтавской областной клинической больнице им. М.В. Склифосовского, куда свозили тяжелых — изолированными нейротравмами (т.е. поражениями только головы или спинного мозга) и политравмами (повреждениями головного и спинного мозга, грудной клетки, брюшной полости, травматическими ампутациями конечностей). Сердце одного остановилось на операционном столе, двое других скончались в первые сутки в отделении анестезиологии и интенсивной терапии.

Об этом на брифинге для журналистов 5 сентября сообщил главврач областной больницы Григорий Оксак.

Григорий Оксак

От него представители медиа узнали также, как родные потерпевших разыскивали их по больницам и моргам, почему в операциях в первый день были задействованы врачи нейрохирурги из Черкасс, Львова и Винницы. Как идентифицировали пациентов без сознания. И почему плакали медсестры.

Сейчас кажется, будто главная больница области специально готовилась к самому тяжелому дню в своей истории. Но готовилась. Это видно даже по полу, раскрашенному по европейским стандартам красным, желтым и зеленым полосам. Красные ведут влево. По этому направлению бригада скорой доставляет тяжелых пациентов. Желтые указывают направление для пациентов средней тяжести. Самый безопасный зеленый. Он ведет прямо и означает, что человеку на каталке смерть не грозит. Впрочем, все это не создает хаоса и помогает как можно быстрее доставить больного к высококлассному специалисту, у которого есть под рукой необходимая аппаратура.

Коридор с красной линией

В областной клинической больнице установлена самая современная диагностическая аппаратура. Три МРТ и два КТ работали круглосуточно, что позволило спасти многие жизни, поскольку после совершенной диагностики пациенты направлялись в профильные отделения.

Во время полномасштабной войны на базе клинической больницы постоянно проводятся тренинги по координации действий медперсонала на случай чрезвычайных ситуаций с участием представителей ГСЧС, экстренной медицинской помощи, различных структурных подразделений.

Разбор завалов завершен

— Поэтому когда кареты скорой начали массово привозить раненых с места катастрофы, каждый знал, что ему делать, не дожидаясь команд, — отметил Григорий Оксак. — Слаженная работа медперсонала сыграла свою положительную роль. Заведующий кафедрой хирургии №1 Полтавского медицинского университета профессор Владимир Шейко занимался сортировкой пациентов в приемном отделении. Он четко определял состояние их тяжести и оперативно принимал решения о дальнейших маршрутах, поэтому задержки не было. Это самый ответственный момент медицинской помощи при массовом поступлении пострадавших.

Поступали преимущественно молодые мужчины. Было несколько женщин, не больше 3-4 процентов. Большинство – без сознания. К сожалению, часть пострадавших скончалась по дороге в больницу.

Для спасения потерпевших были задействованы все девять операционных залов. К ним были направлены дополнительные команды врачей, младший и средний медицинский персонал. Помогали спасать людей интерны Полтавского государственного медуниверситета. Общая численность операционных бригад достигала сотни человек. К полтавским нейрохирургам, кстати, присоединились их коллеги из Черкасс, Винницы, Тернополя, Николаева, Стрыя — они проходили курсы на базе больницы и ассистировали хирургам.

Работа областной клиники не прекращалась, прием гражданских пациентов не останавливался. Их только попросили освободить помещение на время, пока массово поступали раненые. Операции, запланированные на 3 сентября, конечно, были перенесены. Через два дня после катастрофы клиника вошла в привычный ритм работы. Мест в палатах хватает на всех. Равно как и лекарств, медицинских средств, донорской крови. Лечение для пострадавших бесплатно.

Пациенты прибывают в больницу

"Телеграф" уточнил у Григория Андреевича, были ли качественные турникеты на пострадавших, поскольку, по словам медика добровольческого батальона "Госпитальеры" Игоря Ткачева, который одним из первых оказался на месте происшествия, у медиков "скорых" и спасателей было китайское дерьмо, а не турникеты.

— Думаю, они были разные, в том числе, наверное, и китайские. Но главное, что они работали. Если турникет не работает, значит, продолжается кровотечение. А кровотечений у раненых не было. Как сосудистый хирург авторитетно заявляю, что все кровоостанавливающие средства выполнили свою функцию. Я был при сортировке и видел, что турникеты были наложены правильно.

Журналисты спросили Григория Оксака о его собственных эмоциях от увиденного.

– Это крики, боль. А операционные медсестры, которым приходилось всякое переживать, просто плакали. То есть даже для них это все было огромным шоком. Они не видели такого количества тяжелых раненых, – ответил он.

Да еще психологически труднее, говорит, было общаться с людьми, которые разыскивали своих родных. Они собирались в отдельном помещении областной больницы, работали с ними психолог и психиатр, другие медицинские специалисты.

— Мы не могли идентифицировать десять потерпевших без сознания, — продолжает Григорий Оксак. — Потому разрешали родственникам поочередно заходить в послеоперационные палаты. Если они не узнавали родных, то направляли их в другие медучреждения и морги. В общем, у нас были списки с фамилиями раненых.

Родные в ожидании потерпевших

По мнению спикера, целесообразно снабжать не только солдат, но и военных курсантов железными жетонами с фамилиями, что облегчит их идентификацию в подобных случаях.

В Полтавской областной больнице находится более 50 пациентов. 80 процентов из них тяжелые и сверхтяжелые. Десять человек находятся в реанимационном отделении. Вопрос о переводе их в другие медицинские учреждения на сегодняшний день не стоит.

Состояние тех, кто лечится в травматологии, сосудистой хирургии, нейрохирургии, более или менее стабильно и прогнозы, по мнению главного врача, у них благоприятные.

В приемном отделении больницы уже спокойно

— Я делаю обходы по палатам, и к вечеру третьего сентября уже после операции общался с молодым парнем, который получил черепно-мозговую травму и поступил без сознания, — говорит в заключение встречи Григорий Андреевич. – Он рассказал, что вместе с другими спускался в укрытие, когда раздался шум и свист. Говорит, понимал, что нужно упасть, спрятаться, чтобы уменьшить травмы, но не успел, не среагировал.

Уже вечером третьего сентября у этого пациента была девушка. Я ее запомнил, потому что она очень активно его разыскивала. "Береги ее!", — дал дружеский совет парню. У него все будет хорошо. У них все будет хорошо!