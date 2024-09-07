В самому серці Києва: уламки "шахеда" знайшли біля Ради (фото)

РФ б'є по Україні дронами щоночі

У ніч на суботу, 7 вересня, російська армія атакувала Україну із використанням 67-ми "шахедів", у багатьох регіонах, зокрема й у Києві, працювала протиповітряна оборона. Уламки одного зі збитих безпілотників впали біля будівлі Верховної Ради України.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Ради. Там додали, що пошкоджень будівлі не виявлено та опублікували фото уламків російського "шахеда" біля українського парламенту.

Зазначимо, після третьої години ночі Повітряні Сили України попередили про рух БПЛА на столицю. У Київській міській військовій адміністрації повідомили про роботу ППО. В межах Києва пролунало кілька вибухів. Уламки знищених "шахедів" впали у Печерському районі, саме там розташовано будівлю Ради.

"Усі безпілотники, які загрожували столиці, були знищені! Жоден з БпЛА противника не досягнув своєї цілі. Внаслідок атаки російських ударних дронів в Печерському районі зафіксовано падіння уламків за чотирма різними адресами. Виявлено загоряння на відкритій місцевості, на площі 50 м2 (в подальшому ліквідовано)", — йдеться у повідомленні КМВА.

Як повідомляв "Телеграф", у Воронезькій області Росії в ніч проти 7 вересня було неспокійно. Регіон атакували безпілотники, місцева влада заявила про нібито збиття БПЛА, проте "уламки" впали прямо на склад з боєприпасами, які спалахнули і почали вибухати.