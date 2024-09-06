Британські ракети, канадські бронемашини та американська допомога: Умєров підбив підсумки "Рамштайну"

Одним з головних моментів є зацікавленість партнерів інвестувати в український оборонпром

За підсумками 24-го засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") Україна отримала від союзників доволі великий обсяг допомоги. Це боєприпаси, техніка, військове спорядження, окремий момент – можливі інвестиції в оборонну промисловість.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров. Він приклав до допису інфографіку, на якій написано, яка країна скільки та чого надала Збройним силам України.

"Маємо велику зацікавленість з боку наших партнерів та союзників інвестувати, фінансувати та співпрацювати для посилення української оборонної промисловості. З низкою країн вже в активній комунікації щодо можливостей фінансування нашої, української зброї, ракет, дронів… Це відкриває нові можливості для спільного розвитку оборонного потенціалу. І що найважливіше — посилює наш фронт. Українські далекобійні дрони вже демонструють свою ефективність, це відзначають і наші союзники", — написав міністр.

Серед основних результатів 24-го засідання Рамштайну – наступні моменти:

США нададуть військову допомогу на 250 млн доларів, в пакет увійдуть боєприпаси до артилерії, ППО, ПТРК, HIMARS, а також бронетехніка – M2 Bradley та М113.

Канада надасть понад 80 тисяч двигунів та 1300 боєголовок до ракет CRV7. Також вона передає велику партію стрілецької зброї, бронетранспортери Coyote та шасі до М113. Також Канада буде навчати українських пілотів для F-16. На підготовку пілотів виділили 389 млн доларів протягом п'яти років.

Велика Британія офіційно оголосила про передачу Україні 650 легких багатоцільових ракет (LMM) на суму 162 мільйони фунтів (213 млн доларів США).

Нідерланди нададуть ракети класу "повітря-повітря" та запасні частини й матеріали для літаків F-16 на суму в 80 млн євро.

Швеція внесе 5 млн євро до Фонду коаліції для підтримки зусиль із розмінування територій.

Іспанія терміново відправить батарею зенітно-ракетних комплексів MIM-23 HAWK – включає шість пускових установок.

"Ще один ключовий результат зустрічі із союзниками — підписання положення Коаліції морських спроможностей (КМС) Вдячний Великій Британії та Норвегії за лідерство у Коаліції. Очікуємо на приєднання інших країн-партнерів… Цього року Україна робить особливий акцент на "морській обороні". Ми вже відкинули ворожі російські кораблі від берегів кримського півострова. Разом із союзниками продовжуємо втілювати "Стратегією морської безпеки". Зміцнюємо позиції на всіх фронтах завдяки міжнародній підтримці та героїзму наших військових. Разом наближаємо мир і безпеку в Європі", — резюмував Умєров.

Цікаво, що міністр не згадав про військову допомогу, яку надасть Німеччина. Берлін пообіцяв передати Україні протягом 2024-2025 років 12 САУ PzH2000 та 77 танків Leopard 1A5.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що американський генерал повідомив п’ять неприємних для України моментів, які стосуються військової допомоги США.

Україна спільно з США та низкою країн Європи працює над проєктуванням і створенням заміни для зенітної ракетної системи С-300 і ракети класу "повітря-повітря" Р-27. Крім того, США вже виділили $270 млн на закупівлю критично важливих комплектуючих для виробництва Україною БПЛА і систем радіоелектронної боротьби.