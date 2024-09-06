Британские ракеты, канадские бронемашины и американская помощь: Умеров подвел итог "Рамштайна"

Одним из главных моментов является заинтересованность партнеров инвестировать в украинский оборонпром.

По итогам 24-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") Украина получила от союзников достаточно большой объем помощи. Это боеприпасы, техника, военное снаряжение, отдельный момент – возможные инвестиции в оборонную промышленность.

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров. Он приложил к сообщению инфографику, на которой написано, какая страна сколько и чего предоставила Вооруженным силам Украины.

"Имеем большой интерес со стороны наших партнеров и союзников инвестировать, финансировать и сотрудничать для усиления украинской оборонной промышленности. С рядом стран уже в активной коммуникации относительно возможностей финансирования нашего, украинского оружия, ракет, дронов… Это открывает новые возможности для совместного развития оборонного потенциала. И что самое важное — усиливает наш фронт. Украинские дальнобойные дроны уже демонстрируют свою эффективность, это отмечают и наши союзники", — написал министр.

Среди основных результатов 24-го заседания Рамштайна – следующие моменты:

США окажут военную помощь на 250 млн долларов, в пакет войдут боеприпасы к артиллерии, ПВО, ПТРК, HIMARS, а также бронетехника – M2 Bradley и М113.

Канада предоставит более 80 тысяч двигателей и 1300 боеголовок к ракетам CRV7. Также она передает большую партию стрелкового оружия, бронетранспортеры Coyote и шасси М113. Также Канада будет обучать украинских пилотов для F-16. На подготовку пилотов было выделено 389 млн долларов в течение пяти лет.

Великобритания официально объявила о передаче Украине 650 легких многоцелевых ракет (LMM) на сумму 162 млн фунтов (213 млн долларов США).

Нидерланды предоставят ракеты класса "воздух-воздух" и запасные части и материалы для самолетов F-16 на сумму в 80 млн евро.

Швеция внесет 5 млн евро в Фонд коалиции для поддержки усилий по разминированию территорий.

Испания срочно отправит батарею зенитно-ракетных комплексов MIM-23 HAWK – включает в себя шесть пусковых установок.

"Еще один ключевой результат встречи с союзниками — подписание положения Коалиции морских возможностей (КТС) Благодарен Великобритании и Норвегии за лидерство в Коалиции. Ожидаем присоединения других стран-партнеров… В этом году Украина делает особый акцент на "морской обороне". Мы уже отбросили вражеские российские корабли от берегов крымского полуострова. Вместе с союзниками продолжаем реализовывать "Стратегию морской безопасности". Укрепляем позиции на всех фронтах благодаря международной поддержке и героизму наших военных. Вместе приближаем мир и безопасность в Европе", — резюмировал Умеров.

Интересно, что министр не упомянул о военной помощи, которую предоставит Германия. Берлин пообещал передать Украине в течение 2024-2025 годов 12 САУ PzH2000 и 77 танков Leopard 1A5.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что американский генерал сообщил пять неприятных для Украины моментов, касающихся военной помощи США.

Украина совместно с США и рядом стран Европы работает над проектированием и созданием замены для зенитной ракетной системы С-300 и ракеты класса "воздух-воздух" Р-27. Кроме того, США уже выделили $270 млн на закупку критически важных комплектующих для производства Украины БПЛА и систем радиоэлектронной борьбы.