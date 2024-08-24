Формат "Рамштайн": Украина и США обсудили подготовку к новому заседанию

Среди прочего, Украина проинформировала США о ситуации на фронте.

Украина и США 23 августа провели обсуждение следующего заседания Контактной группы по обороне Украины (формат Рамштайн), которое должно пройти в следующем месяце. Разговор провели министр обороны Украины Рустем Умеров и министр обороны США Ллойд Остин.

Об этом в своих соцсетях написал Умеров. Он отметил, что рассказал американскому коллеге о ситуации на линии фронта, а Рамштайн стал главной темой обсуждения.

"Исходя из оперативной обстановки, мы обсудили наши неотложные военные потребности и планы на ближайшее будущее. Одной из ключевых тем была подготовка к следующему заседанию КГОУ в сентябре. Выразил благодарность Соединенным Штатам за постоянную и мощную поддержку Украины!", — отметил он.

Как известно, главным форматом, в ходе которого союзники решают вопросы военной поддержки Украины, является Контактная группа по вооружению "Рамштайн". Ее 22 апреля 2022 года основал министр обороны США Ллойд Остин — тогда он пригласил представителей 40 государств встретиться на авиабазе Соединенных Штатов в Германии, чтобы обсудить насущные нужды Киева. Встречи министров под руководством американской стороны проходят ежемесячно и приносят Украине конкретные обязательства по деньгам и оружию.

Напомним, что во время открытия 21-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины, так называемого формата "Рамштайн", глава Минобороны США Ллойд Остин анонсировал еще один пакет помощи Украине.