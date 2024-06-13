"Это то, что нужно": в Пентагоне назвали тему нового заседания в формате "Рамштайн"

Главным приоритетом будет усиление украинской противовоздушной обороны

Следующее заседание Контактной группы содействия обороне Украины (формат Рамштайн) пройдет 13 июня в Брюсселе. На нем будет обсуждаться, в первую очередь, усиление возможностей Украины в противовоздушной обороне.

Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Министерства обороны США Сабрина Сингх, передает Укринформ. По ее словам, сейчас именно системы ПВО являются огромным приоритетом для Украины.

"Это то, что ей нужно — будь то в виде Patriot или в других формах. Поэтому я уверена, что это будет темой обсуждения на завтрашнем заседании UDCG", – отметила она, добавив, что министр обороны США Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Чарльз Браун уже вылетели в Брюссель.

Напомним, что во время открытия 21-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины, так называемого формата "Рамштайн", глава Минобороны США Ллойд Остин анонсировал еще один пакет помощи Украине. Также он сообщил, что самолеты F-16 начнут прибывать уже в этом году вместе с обученными пилотами.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Белом доме раскритиковали идею генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о передаче под руководство НАТО группы "Рамштайн", которая координирует поставки оружия для Украины. В США против такого решения.