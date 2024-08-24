Формат "Рамштайн": Україна та США обговорили підготовку до нового засідання

Серед іншого Україна поінформувала США про ситуацію на фронті

Україна та США 23 серпня провели обговорення наступного засідання Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн"), яке повинно пройти у наступному місяці. Розмову провели міністр оборони України Рустем Умєров та міністр оборони США Ллойд Остін.

Про це у своїх соцмережах написав Умєров. Він зазначив, що розповів американському колезі про ситуацію на лінії фронту, а "Рамштайн" став головною темою обговорення.

"Виходячи з оперативної обстановки, ми обговорили наші нагальні військові потреби та плани на найближче майбутнє. Однією з ключових тем була підготовка до наступного засідання КГОУ у вересні. Висловив вдячність Сполученим Штатам за постійну та потужну підтримку України!", – зазначив він.

Як відомо, головним форматом, під час якого союзники вирішують питання військової підтримки України, є контактна група з питань озброєння "Рамштайн". Її 22 квітня 2022 року заснував міністр оборони США Ллойд Остін — тоді він запросив представників 40 держав зустрітися на авіабазі Сполучених Штатів у Німеччині, щоб обговорити нагальні потреби Києва. Зустрічі міністрів під керівництвом американської сторони проходять щомісяця і приносять Україні конкретні зобов’язання щодо грошей та зброї.

Нагадаємо, що під час відкриття 21-го засідання Контактної групи з питань оборони України, так званого формату "Рамштайн", голова Міноборони США Ллойд Остін анонсував ще один пакет допомоги Україні.