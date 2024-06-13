"Це те, що потрібно": в Пентагоні назвали тему нового засідання у форматі "Рамштайн"

Головним пріоритетом буде посилення української протиповітряної оборони

Наступне засідання Контактної групи сприяння обороні України (формат "Рамштайн") пройде 13 червня у Брюсселі. На ньому буде обговорюватися у першу чергу посилення можливостей України у протиповітряній обороні.

Про це повідомила заступниця речника Міністерства оборони США Сабріна Сінгх, передає Укрінформ. За її словами, зараз саме системи ППО є величезним пріоритетом для України.

"Це те, що їй потрібно — чи то у вигляді Patriot, чи в інших формах. Тож я впевнена, що це буде темою обговорення на завтрашньому засіданні UDCG", – зазначила вона, додавши, що міністр оборони США Ллойд Остін та голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Чарльз Браун вже вилетіли до Брюсселя.

Нагадаємо, що під час відкриття 21-го засідання Контактної групи з питань оборони України, так званого формату "Рамштайн", голова Міноборони США Ллойд Остін анонсував ще один пакет допомоги Україні. Також він повідомив, що літаки F-16 почнуть прибувати вже цього року разом із навченими пілотами.

Як повідомляв "Телеграф", раніше у Білому домі розкритикували ідею генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга про передачу під керівництво НАТО групи "Рамштайн", яка координує постачання зброї для України. У США проти такого рішення.