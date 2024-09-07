Жодного прильоту: Повітряні сили ЗСУ вразили результатом роботи по російським БпЛА

Росіяни запускали ударні дрони з кількох точок

В ніч проти 7 вересня російські окупанти атакували Україну ударними БпЛА типу "Shahed". Запустили 67 штук, проте Повітряні сили України нейтралізували майже всі: 58 збили, шість безпілотників вийшли з підконтрольного повітряного простору України, а ще три — локаційно втрачені (упали під впливом засобів РЕБ).

Про надзвичайно ефективну ніч для української ППО відзвітували у Повітряних силах. Допис зробили у своєму Telegram-каналі.

"Радіотехнічними військами Повітряних Сил було виявлено та здійснено супровід 67 "шахедів". До відбиття повітряного нападу противника залучено авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи підрозділи РЕБ Сил оборони України", — написали у повідомленні.

Як результат, у повітряному бою було знищено 58 російських безпілотників. Шість БПЛА вийшли з підконтрольного повітряного простору України, дрони полетіли у напрямку Росії, Білорусі та тимчасово окупованої Луганщини.

"Ще три ворожі БпЛА локаційно втрачені на території України, ймовірно упали під впливом засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ)", — повідомили у Повітряних Силах.

Цієї ночі протиповітряна оборона працювала у Вінницькій, Рівненській, Хмельницькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Херсонській та Полтавській областях. Росіяни запускали свої ударні дрони з Курська, Єйська та тимчасово окупованого Криму (з мису Чауда).

Ефективну роботу української ППО сьогодні добре чули кияни. Вночі у Києві пролунала низка вибухів, проте всі безпілотники були знищені. В Печерському районі уламки впали за чотирма адресами, виникла пожежа, на щастя обійшлося без жертв та руйнувань.

Також потужні вибухи чули жителі Хмельницької області. Обійшлося без руйнувань та жертв.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що росіяни вчергове обстріляли Харків. Під ударом опинилася житлова забудова, є постраждалі.