Дрони СБУ потужно відпрацювали по складу БК у Воронезькій області: відео та карта

Відстань між атакованим складом та найближчою точкою України — близько 170 км

Вибухи, які в ніч проти 7 вересня пролунали у Воронезькій області Росії — результат атаки дронами Служби безпеки України. Метою безпілотників став склад із боєприпасами та технікою, виникла детонація.

Про це "Телеграфу" розповіли власні джерела. Вони уточнили, що дрони СБУ відпрацювали по великому складу із боєприпасами та технікою в населеному пункті Солдатське Воронезької області. Росіяни використовували його для перекидання техніки на фронт в Україну.

Після атаки на об’єкті було зафіксовано чотири осередки потужної пожежі та безперервна детонація боєприпасів. Вона продовжилася і вдень 7 вересня. Через це проводиться термінова евакуація мешканців прилеглих населених пунктів.

У місцевих пабліках пишуть, що в районі оголошено режим НС. Також у зв’язку з пожежею та детонацією повністю перекрито рух автошляхом "Вороніж — Луганськ" на ділянці з 64 по 105 км. Також обмежено рух на ділянці автодороги "Курськ-Борисоглебськ".

"СБУ продовжує системну роботу зі створення демілітаризованої зони в прилеглих до України областях РФ. Військові аеродроми, склади з боєприпасами та об’єкти інфраструктури, які працюють на війну в Україні, є законними цілями", — наголосило джерело.

Як повідомляв "Телеграф", 7 вересня російська армія атакувала Україну з використанням 67 "шахедів", у багатьох регіонах, зокрема й у Києві, працювала протиповітряна оборона. Уламки одного зі збитих безпілотників упали біля будівлі Верховної Ради України.