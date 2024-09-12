У Києві на світанку лунали вибухи: що відомо

Деталі атаки від "Телеграфу"

Вранці, 12 вересня, у Києві вдруге пролунали потужні вибухи. Ймовірніше працюють сили ППО.

Про це повідомили моніторингові пабліки. Скоріше за все захисники працювали по дрону, який залетів в столицю з Київської області.

ʼ"Київщина — працює ППО", — йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що повітряна тривога в столиці і області спершу була оголошена через атаку БпЛА "шахед". Вночі столична влада також писала про вибухи.

Також близько 5:00 в мережі попереджали про загрозу балістичної ракети, яка нібито рухалась в бік Києва. Натомість за кілька хвилин ціль припинила своє існування.

Наразі в Києві було оголошено відбій повітряної тривоги. Проте в області все ще лишається загроза БпЛА.

Раніше "Телеграф" писав, що війська РФ в ніч на четвер, 12 вересня, запустили по території України десятки БПЛА. Під ударом опинилися насамперед прикордонні міста, наприклад, у Конотопі (Сумська область) "шахед" впав на житлову багатоповерхівку. Крім житлового будинку також спалахнули цивільні автомобілі. Була інформація про поранених, але їхня кількість не називається.