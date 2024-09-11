Росіяни запустили ракети та десятки БПЛА: в Україні оголосили масштабну тривогу

Ніч в Україні знову буде з тривогами

Росіяни продовжують здійснювати тактику нічного повітряного терору України та знову запустили десятки безпілотників. Крім того, вони підняли повітря літаки Ту-22 для запуску крилатих ракет.

За даними моніторингових груп, фіксувався пуск щонайменше однієї крилатої ракети Х-22 у бік острова Зміїний "або Румунії". Проте вона припинила своє існування в акваторії Чорного моря.

Повідомляється, що узбережжя вона так і не досягла. Після цього Ту-22 залишили пускові рубежі.

Водночас у мережі з’явилися повідомлення про те, що росіяни запустили щонайменше 75 ударних безпілотників з аеродромів у Курській та Ростовській областях, а також із Криму. Підтвердження цієї інформації поки що немає, проте близько десятка БПЛА вже перебувають у повітряному просторі України.

Через це в країні оголошено масштабну повітряну тривогу.

Як повідомлялося раніше, вранці 10 вересня у передмісті Києва пролунали вибухи. Там із раннього ранку відбувалася бойова робота протиповітряної оборони по російських ударних дронах.