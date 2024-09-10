Київ здригнувся від вибухів: перші подробиці ранкової атаки

О 6:00 було оголошено відбій повітряної тривоги

Вранці 10 вересня у передмісті Києва пролунали вибухи. Там відбувалася бойова робота протиповітряної оборони по російських ударних дронах.

Про це у Telegram-каналі повідомляє начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко. За його словами, загроза застосування ворожих БПЛА була зафіксована о 4-й годині ранку.

"В передмісті Києва триває бойова робота протиповітряної оборони по російських ударних дронах. Може бути досить гучно. Зберігайте спокій та перебувайте в укриттях до відбою", — йдеться в повідомленні.

Тим часом у місцевих пабліках у Telegram пишуть, що станом на 5.54 небо над Київською областю було чистим і дрони більше не фіксувалися.

За годину до цього російські безпілотники були помічені у районі Обухова у бік Фастова/Василькова, у Вінницькій області курсом на Білу Церкву, а також біля Борисполя. Звуки вибухів чули також мешканці столиці.

Подробиці атаки наразі встановлюються.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 9 вересня у Києві прогриміли вибухи під час повітряної тривоги. У Київській адміністрації розповіли деталі події.