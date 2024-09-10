Киев содрогнулся от взрывов: первые подробности утренней атаки

В 6:00 был объявлен отбой воздушной тревоги

Утром 10 сентября в пригороде Киева раздались взрывы. Там происходила боевая работа противовоздушной обороны по российским ударным дронам.

Об этом в Telegram-канале сообщает начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко. По его словам, угроза применения вражеских БПЛА была зафиксирована в 4 часа утра.

"В пригороде Киева продолжается боевая работа противовоздушной обороны по российским ударным дронам. Может быть достаточно громко. Сохраняйте спокойствие и пребывайте в укрытиях до отбоя", — говорится в сообщении.

Тем временем в местных пабликах в Telegram пишут, что по состоянию на 5:54 небо над Киевской областью было чистым и дроны больше не фиксировались.

За час до этого российские беспилотники были замечены в районе Обухова в сторону Фастова / Василькова, в Винницкой области курсом на Белую Церковь, а также возле Борисполя. Звуки взрывов слышали также жители столицы.

Подробности атаки в настоящее время устанавливаются.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 9 сентября в Киеве прогремели взрывы во время воздушной тревоги. В Киевской администрации рассказали детали происшествия.