Россияне запустили ракеты и десятки БПЛА: в Украине объявили масштабную тревогу

Ночь в Украине вновь будет с тревогами

Россияне продолжают осуществлять тактику ночного воздушного террора Украины и вновь запустили десятки беспилотников. Кроме того, они подняли в воздух самолеты Ту-22 для запуска крылатых ракет.

Согласно данным мониторинговых групп, фиксировался пуск по меньшей мере одной крылатой ракеты Х-22 в сторону острова Змеиный "или Румынии". Однако она прекратила свое существование в акватории Черного моря.

Сообщается, что побережья она так и не достигла. После этого Ту-22 покинули пусковые рубежи.

В то же время в сети появились сообщения о том, что россияне запустили по меньшей мере 75 ударных беспилотников из аэродромов в Курской и Ростовской областях, а также из Крыма. Подтверждения этой информации пока нет, однако около десятка БПЛА уже находятся в воздушном пространстве Украины.

Из-за этого в стране объявлена масштабная воздушная тревога.

Как сообщалось ранее, утром 10 сентября в пригороде Киева раздались взрывы. Там с самого раннего утра происходила боевая работа противовоздушной обороны по российским ударным дронам.