В небо поднимали F-16: российский "Шахед" снова залетел в Румынию, где он мог упасть (карта)

БПЛА РФ далеко не впервые залетают на территорию этой страны

В ночь на 8 сентября во время атаки на Украину российский ударный беспилотник в очередной раз залетел на территорию Румынии. Поэтому ВВС страны поднимали в небо истребители.

Эту информацию подтвердили в Министерстве национальной обороны Румынии. Там отметили, что население в уездах Тулча и Констанца получили предупреждение RO-Alert в 2:20 и 2:38, а с 2:25 два самолета F-16 ВВС Румынии вылетели из 86 авиабазы Борча для мониторинга воздушной обстановки.

"В ходе этих событий система радиолокационного наблюдения обнаружила и отследила траекторию беспилотника, вошедшего в национальное воздушное пространство и покинувшего национальную территорию в сторону Украины. За этим беспилотником также наблюдали два самолета F-16, вернувшихся на базу около 4:08", — говорится в сообщении.

В Минобороны Румынии отметили, что была вероятность падения беспилотника в безлюдной местности в окрестностях населенного пункта Периправа, находящегося на противоположном от украинского города Вилково берегу Дуная. Также сообщается, что силы Министерства национальной обороны, начиная с утра, с воздушными и наземными группами проводят разведку в этом районе.

Село Периправа на карте

"Министерство национальной обороны решительно осуждает эти атаки, совершенные Российской Федерацией против отдельных объектов и элементов украинской гражданской инфраструктуры, которые являются неоправданными и серьезно противоречащими нормам международного права", — говорится в сообщении.

Следует отметить, что 8 сентября в Воздушных Силах ВС Украины сообщили, что группа ударных БПЛА нарушила воздушное пространство Румынии. Других подробностей там не привели.

Напомним, в ночь на 7 сентября, когда россияне в очередной раз атаковали Украину десятками беспилотников типа "шахед", несколько российских дронов снова залетели на территорию Беларуси. Армии РБ пришлось поднимать в воздух авиацию.