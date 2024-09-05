Беларусь подтвердила ночное сбивание "шахедов", но забыла уточнить одну деталь

Республика начала проверки

Во время российской атаки на Украину в ночь напротив 5 сентября несколько беспилотников и ракет нарушили границу с Беларусью. Власти страны не рассказывают, чье именно вооружение "упало" на белорусской территории.

Как отметил начальник Главного штаба Беларуси, первый заместитель командующего ВВС и войсками ПВО полковник Сергей Фролов, факт пересечения границы был зафиксирован и приняты соответствующие меры.

"Сегодня ночью, 5 сентября, был зафиксирован факт нарушения Государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве, вероятно, беспилотными летательными аппаратами", — заявил полковник.

По его словам, все летающие объекты были уничтожены и благодаря своевременным действиям ПВО ни одна из целей не навредила Беларуси. По данному факту начата проверка.

В то же время "Белорусский Гаюн" пишет, что Вооруженные силы республики ищут не только дроны, но и неразорвавшиеся ракеты. Они якобы упали в приграничных с Украиной районах Гомельской области. Вероятнее всего, речь идет о ракетах ПВО, которыми пытались сбивать российские "шахеды".

Напомним, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назвал единственную вещь, которая заставит республику воевать. Он категорически отрицаеі возможность отправки белорусских войск на территорию других государств.

Ранее "Телеграф" писал, что Беларусь провоцирует Украину, хотя совсем рядом с границей есть большая цель для ВСУ.