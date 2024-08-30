Беларусь "побряцает саблей" и все: аналитик объяснил, почему Лукашенко не выгодно вторгаться в Украину

Александр Лукашенко боится потерять свою власть и не готов так рисковать

То, что президент Беларуси Александр Лукашенко стягивает войска к границе с Украиной, еще не означает, что он намерен вторгаться. А если это произойдет, то все военные объекты в Беларуси станут законными целями для ударов Сил обороны.

Такое мнение выразил старший советник Центра стратегических и международных исследований и заместитель председателя правления Института исследований внешней политики Дов Закхейм, передает The Hill.

По его словам, стягивание войск Минском должно напугать украинцев, особенно в нынешних условиях, когда Силы обороны рассредоточены и теряют позиции на востоке. Украине сейчас не выгодно передислоцировать часть своих войск на север к белорусской границе.

"Тем не менее, у Украины есть и другие средства, в частности ракеты и беспилотники, с помощью которых она может поражать цели в Беларуси, включая российские цели. По данным МИД Украины, это изменится в случае вступления Беларуси в войну. Как говорится в заявлении министерства, "все скопления войск, военные объекты и пути снабжения в Беларуси станут законными целями для Вооруженных сил Украины", — говорит аналитик.

Дов Закхейм также отметил, что передача Россией ядерного оружия Белоруси повышает риски тактического ядерного нападения, если Лукашенко все же решит присоединиться к вторжению в Украину. Но он считает такое развитие событий на практике "крайне маловероятным", так как Минск понимает риски от этого шага.

Аналитик считает, что Лукашенко не решится превысить свои нынешние усилия в поддержке России. Так как заплатить за это он может потерей своего влияния.

"Он годами сталкивался с внутренней оппозицией, но нападение на Украину не только активизировало бы оппозицию его режиму, но и расстроило бы многих в его ближайшем окружении, которые и так обеспокоены ролью страны в поддержке российской войны. Действительно, украинский ответ, поражающий цели в Беларуси, может достаточно дестабилизировать его авторитарное правительство до такой степени, что оно будет свергнуто", — говорит Дов Закхейм.

Он отметил, что главная цел президента Беларуси сегодня — это удержать свою власть. Поэтому максимум, на что способен Лукашенко — "побряцать саблей своей страны, но в конечном итоге оставит ее в ножнах".

Также "Телеграф" рассказывал о том, что Украина попросила Запад усилить поддержку на фоне действий Беларуси. Страны НАТО должны срочно развернуть учения на границе с РБ и РФ.