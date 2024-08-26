Белорусский "Великан": чем Лукашенко может атаковать Украину

Белорусская техника весьма неплоха, но имеет серьезный изъян

Последние несколько дней на украино-белорусской границе наблюдается напряженная ситуация, так что Киев призвал Минск воздержаться от недружественных действий. Однако спада напряженности на границе пока не чувствуется, напротив, в Беларуси отмечается передвижение новейшей боевой техники.

Речь идет о бронетранспортере Volat V-2, видео с которым опубликовал Telegram-канал "Танки". БТР был замечен на автодороге общего пользования в Беларуси, но точное место неизвестно.

БТР Volat V-2

Volat V-2 является улучшенным вариантом легкого бронеавтомобиля Volat V-1 (в переводе с белорусского "Великан"). Так, если первый вариант БТР является по сути легким, но вместительным (до 10 человек вместе с водителем) броневиком со слабым вооружением, то V-2 являет собой куда более мощную бронеединицу.

Так, имея общий вес порядка 22 тонн, Volat V-2 может вооружаться башней или боевым модулем "Адунок" с 30-мм пушкой, пулеметами, противотанковыми ракетами и установкой для отстрела дымовых гранат. Броня позволяет держать обстрел из стрелкового оружия калибром 7,62 мм и пережить взрыв мины под днищем.

Но особо опасным Volat V-2 делает многофункциональный прицел "Гранит" с телевизионным, тепловизионным и лазерным каналами обнаружения цели. Все это позволяет экипажу замечать цели на дальностях до 7,5 км и опознавать их примерно на 4 км, что позволяет использовать противотанковые ракеты.

Также, в отличие от устаревших советских БТРов, Volat V-2 имеет кормовую аппарель, через которую могут безопасно выйти восемь десантников. А находясь внутри, они могут вести огонь через бойницы.

БТР Volat V-2 ВС Беларуси

В то же время Volat V-1 и Volat V-2 являются крайне редкими видами бронетехники в Вооруженных силах Республики Беларусь. Но если легкие "Волаты" уже приняты на вооружение армии и произведены в количестве около 20 единиц, то тяжелые — так в серию и не пошли. По этой причине появление Volat V-2 на автотрассе может быть связано с очередным испытанием опытного образца.

Тем временем в Госпогранслужбе заявили о непростой, но контролируемой ситуации на границе. В частности, не замечено перемещение техники и личного состава непосредственно к нашим рубежам.