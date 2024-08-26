Білоруський "Велет": чим Лукашенко може атакувати Україну

Білоруська техніка дуже непогана, але має серйозну ваду

Останні кілька днів на українсько-білоруському кордоні спостерігається напружена ситуація, тому Київ закликав Мінськ утриматися від недружніх дій. Однак спаду напруженості на кордоні поки не відчувається, навпаки, в Білорусі відзначається пересування нової бойової техніки.

Йдеться про бронетранспортер Volat V-2, відео з яким опублікував Telegram-канал "Танки". БТР помітили на автодорозі загального користування в Білорусі, але точне місце невідоме.

БТР Volat V-2

Volat V-2 є покращеним варіантом легкого бронеавтомобіля Volat V-1 (у перекладі з білоруської "Велет"). Так, якщо перший варіант БТР є по суті легким, але містким (до 10 осіб разом з водієм) броньовиком зі слабким озброєнням, то V-2 являє собою більш потужну бронеодиницю.

Так, маючи загальну вагу близько 22 тонн, Volat V-2 може озброюватися баштою або бойовим модулем "Адунок" з гарматою 30 мм, кулеметами, протитанковими ракетами та установкою для відстрілу димових гранат. Броня дозволяє тримати обстріл зі стрілецької зброї калібром 7,62 мм та пережити вибух міни під днищем.

Але особливо небезпечним Volat V-2 робить багатофункціональний приціл "Граніт" з телевізійним, тепловізійним та лазерним каналами виявлення мети. Все це дозволяє екіпажу помічати цілі на дальностях до 7,5 км і впізнавати їх приблизно на 4 км, що дозволяє використовувати протитанкові ракети.

Також, на відміну від застарілих радянських БТРів, Volat V-2 має кормову аппарель, через яку можуть вийти вісім десантників. А всередині вони можуть вести вогонь через бійниці.

БТР Volat V-2 НД Білорусі

У той же час, Volat V-1 і Volat V-2 є вкрай рідкісними видами бронетехніки в Збройних силах Республіки Білорусь. Але якщо легкі "Волати" вже ухвалені на озброєння армії і зроблені в кількості близько 20 одиниць, то важкі — так у серію не пішли. Тому Volat V-2 на автотрасі може бути пов’язане з черговим випробуванням дослідного зразка.

Тим часом у Держприкордонслужбі заявили про непросту, але контрольовану ситуацію на кордоні. Зокрема, не помічено переміщення техніки та особового складу безпосередньо до наших кордонів.