Білорусь "прибрязкає шаблею" і все: аналітик пояснив, чому Лукашенку не вигідно вторгатися в Україну

Олександр Лукашенко боїться втратити свою владу і не готовий так ризикувати

Те, що президент Білорусі Олександр Лукашенко стягує війська до кордону з Україною ще не означає, що він має намір вдиратися. А якщо це станеться, всі військові об’єкти в Білорусі стануть законними цілями для ударів Сил оборони.

Таку думку висловив старший радник Центру стратегічних та міжнародних досліджень та заступник голови правління Інституту досліджень зовнішньої політики Дов Закхейм, передає The Hill.

За його словами, стягування військ Мінськом має налякати українців, особливо за нинішніх умов, коли Сили оборони розосереджені та втрачають позиції на сході. Україні зараз не вигідно передислокувати частину своїх військ на північ до білоруського кордону.

"Тим не менш, Україна має й інші засоби, зокрема ракети та безпілотники, за допомогою яких вона може вражати цілі в Білорусі, включаючи російські цілі. За даними МЗС України, це зміниться у разі вступу Білорусі у війну. Як йдеться в заяві міністерства, "усі скупчення військ, військові об’єкти та шляхи постачання в Білорусі стануть законними цілями для Збройних сил України", — каже аналітик.

Дов Закхейм також зазначив, що передача Росією ядерної зброї Білорусі підвищує ризики тактичного ядерного нападу, якщо Лукашенко все ж таки вирішить приєднатися до вторгнення в Україну. Але він вважає такий розвиток подій на практиці "вкрай малоймовірним", оскільки Мінськ розуміє ризики від цього кроку.

Аналітик вважає, що Лукашенко не наважиться перевищити свої нинішні зусилля у підтримці Росії. Тому що заплатити за це він може втративши свій вплив.

"Він роками стикався з внутрішньою опозицією, але напад на Україну не тільки активізував би опозицію його режиму, а й засмутив би багатьох у його найближчому оточенні, які і так стурбовані роллю країни в підтримці російської війни. Дійсно, українська відповідь, яка вражає цілі в Білорусі, може достатньо дестабілізувати його авторитарний уряд настільки, що він буде повалений", — говорить Дов Закхейм.

Він наголосив, що головна ціль президента Білорусі сьогодні — це утримати свою владу. Тому максимум, на що здатний Лукашенко — "побрязкати шаблею своєї країни, але зрештою залишить її в піхвах".

Також Телеграф розповідав про те, що Україна попросила Захід посилити підтримку на тлі дій Білорусі. Країни НАТО повинні терміново розгорнути навчання на кордоні з РБ та РФ.