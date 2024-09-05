Білорусь підтвердила нічне збивання "шахедів", але забула уточнити одну деталь

Республіка розпочала перевірки

Під час російської атаки на Україну у ніч напроти 5 вересня кілька безпілотників та ракет порушили кордон з Білоруссю. Влада країни не розповідає, чиє саме озброєння "впало" на білоруській території.

Як зазначив начальник Головного штабу Білорусі, перший заступник командувача ВПС та військами ППО полковник Сергій Фролов, факт перетину кордону було зафіксовано і вжито відповідні заходи.

"Сьогодні вночі, 5 вересня, було зафіксовано факт порушення Державного кордону Республіки Білорусь у повітряному просторі, ймовірно, безпілотними літальними апаратами", — заявив полковник.

За його словами, усі літальні об'єкти було знищено і завдяки своєчасним діям ППО жодна з цілей не нашкодила Білорусі. Наразі за цим фактом розпочато перевірку.

Водночас "Беларуский Гаюн" пише, що Збройні сили республіки шукають не тільки дрони, а й нерозірвані ракети. Вони нібито впали в прикордонних з Україною районах Гомельської області. Ймовірніше, йдеться про ракети ППО, якими намагалися збивати російські "шахеди".

Нагадаємо, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав єдину річ, яка змусить республіку воювати. Він категорично заперечив можливість відправки білоруських військ на територію інших держав.

Раніше "Телеграф" писав, що Білорусь провокує Україну, хоча зовсім поруч із кордоном є велика ціль для ЗСУ.