Передумав? Лукашенко назвав єдину річ, яка змусить Білорусь воювати

Білоруський диктатор знову всіх заспокоює

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зробив нову заяву щодо участі своєї країни у військових діях за кордоном. Він категорично заперечив можливість відправки білоруських військ на територію інших держав.

Лукашенко наголосив, що Білорусь вступить у війну лише в разі прямої агресії проти неї. Слова білоруського диктатора передає державне агентство БЕЛТА.

Крім того, Лукашенко розкритикував світові медіа, які, на його думку, нібито неправильно висвітлюють позицію його країни щодо війни в Україні. "Погано стає від того, що я читаю — ці огляди світових засобів масової інформації: "Та Лукашенко те, та він це… Та завтра він "віддасть наказ — вони туди поїдуть". Він запевнив, що жодних наказів про участь у бойових діях за межами Білорусі з його боку не було і не буде ніколи.

Самопроголошений очільник держави також заявив, що Білорусь не воюватиме за межами своєї території. "Ми воюватимемо тільки тоді, коли прийдуть до нас із поганими намірами", — заявив політик.

Раніше "Телеграф" також писав, що Білорусь прижене на кордон із Україною 20 бригад. Їх нібито задіюватимуть для недопущення прориву.