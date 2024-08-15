Білорусь прижене на кордон із Україною 20 бригад: як це пояснив Лукашенко

Самопроголошений президент заявив, що якщо настане час "Ч", всі підрозділи мають бути напоготові

На тлі боїв у Курській області Білорусь визначила понад 20 бригад і батальйонних груп, які будуть задіяні на кордоні з Україною. Вони нібито будуть для недопущення прориву.

Про це самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко розповів в інтерв’ю пропагандистському каналу "Росія". За його словами, такі заходи нібито вживаються про всяк випадок, щоб передбачити будь-який сценарій.

"Я прихильник того, щоб ми передбачали все. Якщо раптом момент чи час "Ч", кожен підрозділ, рота, батальйон мають вийти та стати на свою позицію", — сказав Лукашенко.

Також білоруський диктатор наголошує на тому, що основна мета цих груп — допущення прориву на кордоні.

"Кожна група знає, яку місцевість вони займають, територію тощо. Це обов’язково, щоб не допустити прориву. Тому ми це зробили", — додав він.

Заяву Лукашенка у своєму Telegram-каналі прокоментував майор ЗСУ Тарас Березоветський:

"Крутується як уже, аби не вступати у війну. Але ж "обіцянка-цяцянка". Обіцяв — не значить, зробив".

Нагадаємо, раніше речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко розповів "Телеграфу" про ситуацію на кордоні з Білоруссю і про те, чи є загроза наступу.