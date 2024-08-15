Беларусь пригонит на границу с Украиной 20 бригад: как это объяснил Лукашенко

Самопровозглашенный президент заявил, что если настанет время "Ч", все подразделения должны быть наготове

На фоне продолжающихся боев в Курской области Белорусь определила более 20 бригад и батальонных групп, которые будут задействованы на границе с Украиной. Они якобы будут там для недопущения прорыва.

Об этом самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал в интервью пропагандистского канала "Россия". По его словам, такие меры якобы принимаются на всякий случай, чтобы предусмотреть любой сценарий.

"Я сторонник того, чтобы мы предусматривали все. Если вдруг момент или время "Ч", каждое подразделение, рота, батальон должны выйти и стать на свою позицию", — сказал Лукашенко.

Также белорусский диктатор делает акцент на том, что основная цель этих групп — допущение прорыва на границе.

"Каждая группа знает, какую местность они занимают, территорию и так далее. Это обязательно, чтобы не допустить прорыва. Поэтому мы это сделали", — добавил он.

Заявление Лукашенко в своем Telegram-канале прокомментировал майор ВСУ Тарас Березоветский:

"Крутится как уж, лишь бы не вступать в войну. Но ведь "обіцянка-цяцянка". Обещал — не значит, сделал".

Напомним, ранее спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко рассказал "Телеграфу" о ситуации на границе с Беларусью и о том, если ли угроза наступления.