Передумал? Лукашенко назвал единственную вещь, которая заставит Беларусь воевать

Белорусский диктатор снова всех успокаивает

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сделал новое заявление об участии своей страны в военных действиях за границей. Он категорически отрицал возможность отправки белорусских войск на территорию других государств.

Лукашенко подчеркнул, что Беларусь вступит в войну только в случае прямой агрессии против нее. Слова белорусского диктатора сообщает государственное агентство БЕЛТА.

Кроме того, Лукашенко подверг критике мировые медиа, которые, по его мнению, якобы неправильно освещают позицию его страны относительно войны в Украине. "Плохо становится от того, что я читаю — эти обзоры мировых средств массовой информации: "Да Лукашенко то, да он это… Но завтра он "отдаст приказ — они туда поедут". Он заверил, что никаких приказов об участии в боевых действиях вне Беларуси с его стороны не было и не будет никогда.

Самопровозглашенный глава государства также заявил, что Беларусь не будет воевать за пределами своей территории. "Мы будем воевать только тогда, когда придут к нам с плохими намерениями", — заявил политик.

Ранее "Телеграф" также писал, что Беларусь пригонит на границу с Украиной 20 бригад. Их будут якобы задействовать для недопущения прорыва.