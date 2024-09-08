"Ситуация крайне плохая": украинские военные могли попасть в окружение, о каком направлении идет речь (карта)

Информация еще требует подтверждения

В Донецкой области украинские военные могли попасть в окружение. Это якобы произошло на Покровском направлении.

Об этом сообщил автор телеграмм-канала "Говорять Снайпер", командир отделения батальона "Айдар" Станислав "Осман" Бунятов. По его словам, многие из этих бойцов имеют ранения.

"Между Лысовкой и Желанным Первым ситуация крайне х***вая. Часть наших ребят попали в окружение, надеюсь их как-то вытащат, потому что многие из них 300", — написал он.

Лисовкв и Желание Первое на карте

Стоит отметить, что Бунятов, вероятно, имел в виду село Лесовка, расположенное неподалеку от Желанного Первого. Поскольку село Лысовка находится значительно севернее.

Официального подтверждения этой информации пока нет. В сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 22:00 7 сентября указано, что на Покровском направлении в течение дня агрессор 44 раза атаковал украинские подразделения.

Наибольшую активность враг проявлял в районе Новогродовки, Михайловки и Гродовки. Силами обороны Украины отбиты 39 атак.

Напомним, 5 сентября главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что украинскому военным удалось остановить продвижение россиян на Покровском направлении. По его словам, избранная Украиной стратегия работает.