В Донецкой области россияне разбомбили очередную гостиницу: под завалами ищут людей

У оккупантов в последнее время возник какой-то больной и непонятный "фетиш" на уничтожение отелей

Российские оккупанты вечером 7 сентября ударили по гостинице в городе Николаевка Донецкой области. В результате атаки города тремя авиабомбами здание было разрушено, под завалами находятся люди.

Об этом сообщило "Суспільне. Донбас" со ссылкой на заместителя начальника Николаевской городской военной администрации Владимира Проскунина. По его словам, оккупанты атаковали город около 21:50 вечера 7 сентября.

"По состоянию на этот час продолжаются поисковые работы, идет разбор завалов гостиницы "Заря", которая была разрушена в результате обстрела в 21:50. Под завалами находятся два человека", – сказал чиновник.

Отметим, что у оккупантов в последнее время возник какой-то больной и непонятный "фетиш" на уничтожение отелей. Так, вечером 26 августа они атаковали несколькими ракетами Кривой Рог, была разрушена гостиница. В результате атаки ранения получили пять человек, в том числе ребенок.

2 сентября оккупанты ударили ракетой по Запорожью. Мишенью стала обычная частная гостиница в одном из районов города. В результате атаки погибли два человека, в том числе 8-летний мальчик. Еще два человека получили ранения, в том числе девочка 12 лет.