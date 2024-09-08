На Донеччині росіяни розбомбили черговий готель: під завалами шукають людей

В окупантів останнім часом виник якийсь хворий та незрозумілий "фетіш" на знищення готелів

Російські окупанти ввечері 7 вересня вдарили по готелю у місті Миколаївка Донецької області. Внаслідок атаки міста трьома авіабомбами будівлю було зруйновано, під завалами перебувають люди.

Про це повідомило "Суспільне. Донбас" із посиланням на заступника начальника Миколаївської міської військової адміністрації Володимира Проскуніна. За його словами, окупанти атакували місто близько 21:50 вечора 7 вересня.

"Станом на цю годину тривають пошукові роботи, йде розбір завалів готелю "Зоря", який було зруйновано в результаті обстрілу о 21:50. Під завалами перебувають дві людини", – сказав чиновник.

Зазначимо, що в окупантів останнім часом виник якийсь хворий та незрозумілий "фетіш" на знищення готелів. Так, ввечері 26 серпня вони атакували кількома ракетами Кривий Ріг, було зруйновано готель. Внаслідок атаки поранення отримали п'ятеро людей, в тому числі дитина.

2 вересня окупанти вдарили ракетою по Запоріжжю. Мішенню став звичайний приватний готель в одному з районів міста. Внаслідок атаки загинуло двоє людей, в тому числі 8-річний хлопчик. Ще двоє людей дістали поранення, зокрема дівчинка 12 років.