Есть погибшие, ранены дети: РФ нанесла удар по Сумам, как выглядит место трагедии (фото)

На месте работают экстренные службы

В ночь на 8 сентября россияне в очередной раз обстреляли город Сумы. На этот раз враг нанес удар при помощи авиации.

Об этом сообщили в пресс-службе Сумской областной военной администрации. В результате авиаудара два человека погибли, еще четыре человека ранены, в том числе двое детей.

Кроме того, были повреждены частные дома и автомобили. Над ликвидацией последствий атаки работают соответствующие службы. В ОВА подчеркнули, что раненым предоставляется необходимая медицинская помощь.

Как сообщили в Воздушных Силах ВСУ, враг дважды атаковал Сумскую область КАБами. Местные Telegram-каналы сообщают, что первый взрыв в городе прогремел около 23:30 7 сентября, а второй — около 4:00 8 сентября.

Напомним, 1 сентября, российские войска в очередной раз обстреляли Сумскую область. Ракета прилетела по помещению учебного заведения в Сумах. Там расположен центр социально-психологической реабилитации детей и детский дом. В результате удара пострадали 13 человек.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что российский дрон атаковал автобус в Сумской области. Оккупанты направили FPV-дрон на общественный транспорт, в котором находилось более 20 человек.