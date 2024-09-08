Є загиблі, поранені діти: РФ завдала удару по Сумах, як виглядає місце трагедії (фото)

На місці працюють екстрені служби

У ніч проти 8 вересня росіяни вчергове обстріляли місто Суми. Цього разу ворог завдав удару з авіації.

Про це повідомили у пресслужбі Сумської обласної військової адміністрації. Внаслідок авіаудару двоє людей загинуло, ще чотири людини поранено, в тому числі двоє дітей.

Крім того, було пошкоджено приватні будинки та автомобілі. Над ліквідацією наслідків атаки працюють відповідні служби. В ОВА підкреслили, що пораненим надається необхідна медична допомога.

Як повідомили у Повітряних Силах ЗСУ, ворог двічі атакував Сумську область КАБами. Місцеві Telegram-канали повідомляють, що перший вибух у місті пролунав близько 23:30 7 вересня, а другий — близько 4:00 8 вересня.

Нагадаємо, 1 вересня, російські війська в черговий раз обстріляли Сумську область. Ракета прилетіла по приміщенню закладу освіти у Сумах. Там був розташований центр соціально-психологічної реабілітації дітей та дитячий будинок. Унаслідок удару с постраждало 13 осіб.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що російський дрон атакував автобус на Сумщині. Окупанти спрямували FPV-дрон на громадський транспорт, у якому знаходилось понад 20 людей.