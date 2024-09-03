Росіяни скинули бомбу на університет у Сумах: що відомо

На місці працюють спеціалісти

Росіяни після удару по Інституту зв’язку у Полтаві також обстріляли Суми. Там авіабомба впала на один із вищих навчальних закладів.

Про це повідомила пресслужба Сумської обласної військової адміністрації у своєму telegram-каналі. Наслідки удару встановлюються.

"Сьогодні ввечері, 3 вересня, росіяни завдали авіаційного удару по будівлі одного з університетів міста Суми", — йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, росіяни застосували кориговану авіабомбу. До місця влучення вже прибули необхідні служби, а інформація про пошкодження уточнюється.

В ОВА також закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Даних про постраждалих наразі не надходило.

За даними Сумської міськради, зараз є інформація про одного постраждалого. У нього незначні травми.

Як повідомлялося раніше, вдень 3 вересня росіяни завдали ракетного удару по Полтаві. Згідно з останніми даними, загинуло понад 50 осіб, а понад 270 отримали поранення. Після цього у ЗМІ з’явилася інформація про те, що у ДБР відкрили кримінальну справу за статтею про недбале ставлення до проходження військової служби.