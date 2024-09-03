Россияне скинули бомбу на университет в Сумах: что известно

На месте работают специалисты

Россияне после удара по Институту связи в Полтаве также обстреляли Сумы. Там авиабомба упала на одно из высших учебных заведений.

Об этом сообщила пресс-служба Сумской областной военной администрации в своем telegram-канале. Последствия удара устанавливаются.

"Сегодня вечером, 3 сентября, россияне нанесли авиационный удар по зданию одного из университетов города Сумы", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, россияне применили корректируемую авиабомбу. К месту попадания уже прибыли необходимые службы, а информация о повреждениях уточняется.

В ОВА также призвали не игнорироваться сигналы воздушной тревоги.

По данным Сумского горсовета, сейчас есть информация об одном пострадавшем. У него незначительные травмы.

Как сообщалось ранее, днем 3 сентября россияне нанесли ракетный удар по Полтаве. Согласно последним данным погибли более 50 человек, а более 270 получили ранения. После этого в СМИ появилась информация о том, что в ГБР открыли уголовное дело по статье о небрежном отношении к прохождению военной службы.