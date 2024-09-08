"Ситуація вкрай погана": українські військові могли потрапити в оточення, про який напрямок йдеться (карта)
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Інформація ще потребує підтвердження
В Донецькій області українські військові могли потрапити в оточення. Це нібито сталося на Покровському напрямку.
Про це повідомив автор телеграм-каналу "Говорять Снайпер", командир відділення батальйону "Айдар" Станіслав "Осман" Бунятов. За його словами, багато хто з цих бійців мають поранення.
"Між Лисівкою та Желанне Перше ситуація вкрай х***ва. Частина наших хлопців потрапили в оточення, сподіваюсь їх якось витягнуть, бо багато з них 300", — написав він.
Варто зазначити, що Бунятов, ймовірно, вав на увазі село Лісівка, що розташоване неподалік Желанного Першого. Оскільки село Лисівка знаходиться значно північніше.
Наразі офіційного підтвердження цієї інформації немає. У зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 22:00 7 вересня вказано, що на Покровському напрямку впродовж дня агресор 44 рази атакував українські підрозділи.
Зазначається, що найбільшу ворог активність проявляв в районі Новогродівки, Михайлівки та Гродівки. Силами оборони України відбито 39 атак.
Нагадаємо, 5 вересня головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що український військовим вдалося зупинити просування росіян на Покровському напрямку. За його словами, вибрана Україною стратегія працює.