"Ситуація вкрай погана": українські військові могли потрапити в оточення, про який напрямок йдеться (карта)

Інформація ще потребує підтвердження

В Донецькій області українські військові могли потрапити в оточення. Це нібито сталося на Покровському напрямку.

Про це повідомив автор телеграм-каналу "Говорять Снайпер", командир відділення батальйону "Айдар" Станіслав "Осман" Бунятов. За його словами, багато хто з цих бійців мають поранення.

"Між Лисівкою та Желанне Перше ситуація вкрай х***ва. Частина наших хлопців потрапили в оточення, сподіваюсь їх якось витягнуть, бо багато з них 300", — написав він.

Лисівкв та Желанне Перше н мапі

Варто зазначити, що Бунятов, ймовірно, вав на увазі село Лісівка, що розташоване неподалік Желанного Першого. Оскільки село Лисівка знаходиться значно північніше.

Наразі офіційного підтвердження цієї інформації немає. У зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 22:00 7 вересня вказано, що на Покровському напрямку впродовж дня агресор 44 рази атакував українські підрозділи.

Зазначається, що найбільшу ворог активність проявляв в районі Новогродівки, Михайлівки та Гродівки. Силами оборони України відбито 39 атак.

Нагадаємо, 5 вересня головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що український військовим вдалося зупинити просування росіян на Покровському напрямку. За його словами, вибрана Україною стратегія працює.