Российские "шахеды" кошмарили не только Украину: досталось и союзнику Путина

Один из дронов мог пролететь над Беларусью около 200 км

В ночь на 7 сентября, когда россияне в очередной раз атаковали Украину десятками беспилотников типа "шахед", несколько российских дронов снова залетели на территорию Беларуси. Армии РБ пришлось поднимать в воздух авиацию.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн". Примечательно, что российские дроны кошмарили Беларусь всю ночь.

"Первый "шахед" зашел из Черниговской области в направлении Лоева около 23:20 и уже через 40 минут вылетел назад в Украину, в направлении Киевского водохранилища. Дальнейшие заходы "шахедов" были примерно в 02:45, 03:10, 03:37, 03:49, 05:16, 05:54. А около 08:13, по данным єРадар, в Беларусь залетел разведывательный БПЛА типа Supercam", — говорится в сообщении.

Помимо заходов в Гомельскую область, как сообщает OSINT-проект, минувшей ночью один из "шахедов" залетел и в Брестскую область, произошло это около 05:16 в районе Пинска. БПЛА продолжил движение к северу.

"Этот "шахед" зашел в Гродненскую область (впервые за весь мониторинг) и долетел до Кореличей и Новогрудка, держа курс в направлении границы с Литвой. Этот шахед мог пролететь над Беларусью на север около 200 км, что произошло дальше — неизвестно", — пишут в паблике.

Всю ночь в небе над Беларусью работали истребители и вертолеты ВВС РБ. Всего, по данным "Белорусский Гаюн", четыре раза истребители слетали с аэродрома Барановичи, а вертолеты из Мачулищ поднимались дважды.

Авиация была замечена не только на юге страны, но также и на севере – в районе Островца и Вилейки, что может свидетельствовать о том, что к северу страны мог долететь не один, а два шахеда, подчеркивают в OSINT-проекте.

Примечательно, что только в августе самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Украину в "провокациях". Причиной этого стал якобы пролет украинских беспилотников в сторону России через белорусскую территорию. При этом официальной реакции на пролеты российских ударных БПЛА, несущих реальную угрозу, у Лукашенко пока не было.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, как украинцы отреагировали на то, что Беларусь сбила российский шахед, тогда как поляки за дроном просто наблюдали, а потом вообще потеряли.