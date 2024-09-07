Російські "шахеди" кошмарили не лише Україну: дісталося і союзнику Путіна

Один з дронів міг пролетіти над Білоруссю близько 200 км

В ніч проти 7 вересня, коли росіяни вчергове атакували Україну десятками безпілотників типу "шахед", кілька російських дронів знову залетіли на територію Білорусі. Армії РБ довелося піднімати у повітря авіацію.

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн". Примітно, що російські дрони кошмарили Білорусь протягом усієї ночі.

"Перший "шахед" зайшов із Чернігівської обл. у напрямку Лоєва близько 23:20 і вже через 40 хвилин вилетів назад в Україну, у напрямку Київського водосховища. Подальші заходи "шахедів" були приблизно о 02:45, 03:10, 03:37, 03:49, 05:16, 05:54. А близько 08:13, за даними єРадар до Білорусі, залетів розвідувальний російський БПЛА типу Supercam", — йдеться в повідомленні.

Крім заходів у Гомельську область, як повідомляє OSINT-проєкт, минулої ночі один із "шахедів" залетів і до Брестської обл., сталося це близько 05:16 у районі Пінська. БПЛА продовжив рух на північ.

"Цей "шахед" зайшов у Гродненську область (вперше за весь моніторинг) і долетів до Кореличів і Новогрудка, тримаючи курс у напрямку кордону з Литвою. Цей шахед міг пролетіти над Білоруссю на північ близько 200 км, що трапилося далі — невідомо", — пишуть у пабліку.

Протягом усієї ночі у небі над Білоруссю працювали винищувачі та вертольоти ВПС РБ. Усього, за даними "Беларускі Гаюн", чотири рази винищувачі злітали з аеродрому Барановичі, а вертольоти з Мачулищ піднімалися двічі.

Авіація була помічена не тільки на півдні країни, але також і на півночі — в районі Острівця і Вілейки, що може свідчити про те, що до півночі країни міг долетіти не один, а два шахеди, підкреслюють в OSINT-проєкті.

Примітно, що лише у серпні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко звинуватив Україну у "провокаціях". Причиною цього нібито став проліт українських безпілотників у бік Росії через білоруську територію. При цьому офіційної реакції на прольоти російських ударних БПЛА, які несуть реальну загрозу, у Лукашенка наразі не було.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, як українці відреагували на те, що Білорусь збила російський шахед, тоді як поляки за дроном просто спостерігали, а тоді взагалі загубили.