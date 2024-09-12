В Киеве на рассвете звучали взрывы: что известно

Детали атаки от "Телеграфа"

Утром, 12 сентября, в Киеве вторично раздались мощные взрывы. Скорее всего работают силы ПВО.

Об этом сообщили мониторинговые паблики. Скорее всего, защитники работали по дрону, который залетел в столицу из Киевской области.

"Киевщина — работает ПВО", — говорится в сообщении.

Следует отметить, что воздушная тревога в столице и области сначала была объявлена из-за атаки БпЛА "шахед". Ночью столичные власти также писали о взрывах.

Также около пяти часов в сети предупреждали об угрозе баллистической ракеты, которая якобы двигалась в сторону Киева. За несколько минут цель прекратила свое существование.

В Киеве был объявлен отбой воздушной тревоги. Однако в области все еще остается угроза БПЛА.

Ранее "Телеграф" писал, что войска РФ в ночь на четверг, 12 сентября, запустили по территории Украины десятки БПЛА. Под ударом оказались прежде всего пограничные города, например, в Конотопе (Сумская область) "шахед" упал на жилую многоэтажку. Кроме жилого дома также загорелись гражданские автомобили. Была информация о раненых, но их количество не называется.