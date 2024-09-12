Россияне нанесли удар по многоэтажке в Конотопе: город остался без света

В городе возник пожар

Российские оккупанты в ночь на четверг, 12 сентября, запустили по территории Украины десятки БПЛА. Под ударом оказались в первую очередь пограничные города, например, в Конотопе (Сумская область) "шахед" упал на жилую многоэтажку

Согласно данным мэра города Артема Семенихина, в городе пропал свет. Он отметил, что в самом центре города возник пожар и производится запуск резервных генераторов, чтобы пожарные смогли набрать воду.

Он подчеркнул, что удар был нанесен по жилому дому в самом центре города. По словам Семенихина, утром будут работать все Пункты несокрушимости, а потому жителей обеспечат всем необходимым.

По данным местных каналов, помимо жилого дома также загорелись гражданские автомобили. Профильные службы уже работают на месте, сообщается о раненых, но их количество не называется.

Конотоп находится примерно в 80 километрах от российско-украинской границы. До вторжения там проживало 83 тысячи людей.

Как сообщалось ранее, утром 10 сентября в пригороде Киева раздались взрывы. Там с самого раннего утра происходила боевая работа противовоздушной обороны по российским ударным дронам.