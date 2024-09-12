Росіяни завдали удару по багатоповерхівці в Конотопі: місто залишилося без світла

У місті виникла пожежа

Російські окупанти в ніч на четвер, 12 вересня, запустили по території України десятки БПЛА. Під ударом опинилися насамперед прикордонні міста, наприклад, у Конотопі (Сумська область) "шахед" впав на житлову багатоповерхівку

За даними мера міста Артема Семеніхіна, у місті зникло світло. Він зазначив, що у самому центрі міста виникла пожежа та проводиться запуск резервних генераторів, щоб пожежники змогли набрати воду.

Він підкреслив, що удару було завдано по житловому будинку в самому центрі міста. За словами Семеніхіна, вранці працюватимуть усі Пункти незламності, а тому мешканців забезпечать усім необхідним.

За даними місцевих каналів, крім житлового будинку також спалахнули цивільні автомобілі. Профільні служби вже працюють на місці, повідомляється про поранених, але їхня кількість не називається.

Конотоп знаходиться приблизно за 80 кілометрів від російсько-українського кордону. До вторгнення там мешкало 83 тисячі людей.

Як повідомлялося раніше, вранці 10 вересня у передмісті Києва пролунали вибухи. Там із раннього ранку відбувалася бойова робота протиповітряної оборони по російських ударних дронах.