Кількість постраждалих зросла в рази: нові подробиці удару РФ по Конотопу (відео)

Мер міста зробив звіт після удару Росії

У четвер, 12 вересня, у Конотопі після атаки РФ обмежать рух трамваїв. Причиною цього стали пошкоджені колії внаслідок влучання ракети.

Про це повідомив міський голова Конотопа Артем Семеніхін на своїй сторінці в Телеграм. За його словами, ситуація з електропостачанням в Конотопі просто критична.

"Енергетична інфраструктура зазнала значних пошкоджень. Енергетики в цю мить роблять все більше навіть чим можливо щоби дати світло в лікарню і на водоканал. Коли зʼявиться електрика в домівках мешканців хоча б погодинно — ніхто не візьметься прогнозувати",- пише він.

Також внаслідок атаки була пошкоджена велика кількість навчальних закладів. Точної кількості на цей момент невідомо, каже Семеніхін, але пошкодження в основному це вибиті вікна і двері.

"12 вересня дитячі садки працюватимуть в режимі чергових груп", — написав він.

Також військами РФ через обстріл було пошкоджено будівлі у великої кількості лікувальних корпусів. Медичне обладнання серйозної шкоди немає. Лікарні працюють.

Щодо водопостачання, то Семеніхін відповів, що вода подаватиметься погодинно, точний графік водопостачання буде оприлюднено зранку.

Наразі всі хірурги міста знаходяться на роботі. Звернення від постраждалих продовжують надходити. На даний час госпіталізовано двох чоловіків. Один з них в дуже критичному стані.

У Сумській ОВА прокоментували нічну атаку ворога. Там зазначили, що у ніч, на 12 вересня ворог здійснив масований авіаційний удар по об'єктах енергетики та цивільної інфраструктури Конотопської громади.

"Росіяни застосували БпЛА типу "Шахед", скерувавши їх у тому числі на житлові будинки, заклади освіти та медицини. Попередьно, внаслідок ворожої атаки поранення різного ступеня тяжкості отримали 13 людей. На місці працюють аварійно-рятувальні служби. Проводиться ліквідація наслідків авіаційного удару. Інформація щодо наслідків уточнюється. Людям надається вся необхідна допомога. Розгорнуті пункти незламності", — йдеться у повідомленні.

Раніше "Телеграф" писав, що війська РФ в ніч на четвер, 12 вересня, запустили по території України десятки БПЛА. Під ударом опинилися насамперед прикордонні міста, наприклад, у Конотопі (Сумська область) "шахед" впав на житлову багатоповерхівку.