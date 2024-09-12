Число пострадавших возросло в разы: новые подробности удара РФ по Конотопу (видео)

Мэр города отчитался после удара России

В четверг, 12 сентября, в Конотопе после атаки РФ ограничат движение трамваев. Причиной этого стали поврежденные колеи в результате попадания ракеты.

Об этом сообщил городской голова Конотопа Артем Семенихин на своей странице в Телеграм. По его словам, ситуация с электроснабжением в Конотопе просто критична.

"Энергетическая инфраструктура получила значительные повреждения. Энергетики в этот момент делают все больше даже чем возможно, чтобы дать свет в больницу и на водоканал. Когда появится электричество в домах жителей хотя бы почасово — никто не займется прогнозировать", — пишет он.

Также в результате атаки было повреждено большое количество учебных заведений. Точного количества на данный момент неизвестно, говорит Семенихин, но повреждение в основном это выбитые окна и двери.

"12 сентября детские сады будут работать в режиме дежурных групп", — написал он.

Также войсками РФ из-за обстрелов были повреждены здания в большом количестве лечебных корпусов. Медицинского оборудования серьезного ущерба нет. Больницы работают.

Что касается водоснабжения, то Семенихин ответил, что вода будет подаваться почасово, точный график водоснабжения будет обнародован утром.

Все хирурги города находятся на работе. Обращения от пострадавших продолжают поступать. В настоящее время госпитализированы двое мужчин. Один из них в очень критичном состоянии.

В Сумской ОВО прокомментировали ночную атаку врага. Там отметили, что в ночь на 12 сентября враг нанес массированный авиационный удар по объектам энергетики и гражданской инфраструктуры Конотопской общины.

"Россияне применили БПЛА типа "щахед", направив их, в том числе на жилые дома, учебные заведения и медицины. Предварительно, в результате вражеской атаки ранения разной степени тяжести получили 13 человек. На месте работают аварийно-спасательные службы. Проводится ликвидация последствий авиационного удара". Информация о последствиях уточняется. Людям предоставляется вся необходимая помощь.

Ранее "Телеграф" писал, что войска РФ в ночь на четверг, 12 сентября, запустили по территории Украины десятки БПЛА. Под ударом оказались в первую очередь пограничные города, например, в Конотопе (Сумская область) "шахед" упал на жилую многоэтажку.