В Одессе и Сумах прогремели взрывы во время воздушной тревоги: что известно на данный момент (обновлено)
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Угроза была со стороны временно оккупированного Крыма
В Одессе и Сумах прогремели взрывы. По предварительной информации, россияне могли применить баллистику.
Об этом сообщают мониторинговые каналы в Telegram и местные паблики. Отмечается, что враз атаковал Одесскую и Сумскую области.
"Ракета прекратила существование в пределах Одесского района. Угроза пуска баллистических ракет остается до отбоя, будьте внимательны", — такое сообщение появилось в сети вскоре после взрыва.
Перед этим в соцсетях сообщали, что есть угроза атаки со стороны Крыма. Далее был зафиксирован разведывательный дрон, а затем ракета.
В то же время корреспондент "Телеграфа" информирует, что взрыв также раздался в городе Сумы.
Всех просят находиться в укрытиях до соответствующего распоряжения.
В 12:27 начались отбои воздушной тревоги.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том в ночь на 12 сентября российские оккупанты нанесли удар по городу Конотоп в Сумской области. Был атакован жилой многоэтажный дом в самом центре города. Есть пострадавшие. Также загорелись некоторые автомобили. В то же время в Конотопе в результате происшествия пропал свет.