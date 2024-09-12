В Одессе и Сумах прогремели взрывы во время воздушной тревоги: что известно на данный момент (обновлено)

Угроза была со стороны временно оккупированного Крыма

В Одессе и Сумах прогремели взрывы. По предварительной информации, россияне могли применить баллистику.

Об этом сообщают мониторинговые каналы в Telegram и местные паблики. Отмечается, что враз атаковал Одесскую и Сумскую области.

"Ракета прекратила существование в пределах Одесского района. Угроза пуска баллистических ракет остается до отбоя, будьте внимательны", — такое сообщение появилось в сети вскоре после взрыва.

Перед этим в соцсетях сообщали, что есть угроза атаки со стороны Крыма. Далее был зафиксирован разведывательный дрон, а затем ракета.

В то же время корреспондент "Телеграфа" информирует, что взрыв также раздался в городе Сумы.

Всех просят находиться в укрытиях до соответствующего распоряжения.

В 12:27 начались отбои воздушной тревоги.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том в ночь на 12 сентября российские оккупанты нанесли удар по городу Конотоп в Сумской области. Был атакован жилой многоэтажный дом в самом центре города. Есть пострадавшие. Также загорелись некоторые автомобили. В то же время в Конотопе в результате происшествия пропал свет.