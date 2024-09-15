Окупанти завдали удару по багатоповерхівці в Харкові: десятки постраждалих (оновлено)

Харків знову зазнав обстрілу

Росіяни завдали чергового удару по Харкову. Через пуски коригованих авіабомб вибухи пролунали в Немишлянському районі міста.

За даними мера Харкова Ігоря Терехова, бомба впала на багатоповерхівку. Водночас голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що відомо про постраждалих.

"Удар по багатоповерховому житловому будинку. Пожежа, руйнація", — написав Терехов у своєму telegram-каналі.

За даними Синєгубова, у Немишлянському районі було пошкоджено об’єкти інфраструктури. Крім того, він повідомив про те, що наразі відомо про 25 постраждалих, серед них троє дітей.

UPD: вже відомо про щонайменше 28 постраждалих. На подію відреагував президент Володимир Зеленський: "Між 9-м та 12-м поверхами – пожежа й завали. На цей час відомо про майже 30 поранених, серед них діти. Світ має допомогти захисту від російської військової авіації, від десятків керованих авіабомб, які щодня забирають життя українців. Цей терор може бути зупинений. Але щоб зупинити терор, потрібно зупинити страх перед сильними рішеннями, які об’єктивно потрібні. Цю війну може завершити справедливо тільки рішучість. Саме рішучість найбільш ефективно убезпечує від терору".

У місцевих каналах з’явилися фото та відео з місця подій.

Як повідомлялося раніше, Харків через своє розташування знаходиться в зоні поразки російських крилатих авіабомб, що призводить до серйозних руйнувань цивільної інфраструктури. Попри це місцева влада не рекомендуватиме евакуацію на зиму навіть на регулярні перебої з електрикою.